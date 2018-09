Ciclismo, la partenza del Giro d’Italia 2019 sarà da Bologna con la cronoscalata del San Luca

Sport

Emilia Romagna

| 15:31 - 21 Settembre 2018

Una grande partenza, per un grande Giro d’Italia, che nell’edizione 2019 vedrà protagonista l’Emilia-Romagna. Secondo indescrizioni il via sarà dato da Bologna. La prima frazione dell’11 maggio dovrebbe essere una cronoscalata di 5 chilometri dal centro di Bologna fin su sul colle di San Luca che farà emergere subito i valori in campo.

La presentazione della prossima edizione, ci sarà lunedì 24 settembre, nella sede della Regione Emilia-Romagna del capoluogo di Regione, in Sala Polivalente “Guido Fanti” (viale Aldo Moro 50), alle ore 14.30. Interverranno il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, l’amministratore delegato e direttore generale di RCS Sport, Paolo Bellino e il vice direttore della Gazzetta dello SportPier Bergonzi.