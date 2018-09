Rimini Calcio, sabato il debutto al Neri (20,45) con la Triestina (deferita). Il pres Grassi a tutto campo

Sport

Rimini

| 16:14 - 21 Settembre 2018



Sabato alle 20,45 il Rimini farà finalmente il suo debutto in serie C: giocherà al Romeo Neri alle 20,45 contro la Triestina nel primo turno vittoriosa per 2-0 a spese del Pesaro. Un avversario tosto, solido, esperto ed ambizioso. Il club alabardato con Rende, Pro Piacenza e Matera è stato deferito su segnalazione della Co.Vi.So.C. – insieme ai propri dirigenti – al Tribunale Federale Nazionale “per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di Euro 350.000 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019”.

Intanto in casa biancorossa è stata superata quota mille abbonamenti, numero al di sotto delle attese per la società biancorossa dopo due promozioni di fila, come ha ribadito venerdì lo stesso presidente biancorosso Giorgio Grassi (audio) durante l’incontro alla Taverna degli Artisti per la presentazione del magazine Cuore biancorosso (uscirà per le partite interne) e della partnership con Vip Srl, società titolare della linea Shuttle Rimini-Bologna. Il presidente si è mostrato fiducioso sull’organico per affrontare un torneo equilibrato. Quanto alla squadra si allena venerdì sera per abituarsi alla luce artificiale. Mancherà Cicarevic infortunato.



PRECEDENTI AL “ROMEO NERI” L'ottimo collega Cristiano Cerbara ha riepilogato i precedenti tra Rimini e Triestian al Neri. Eccoli.

Partite giocate 10. Vittorie Rimini 3. Pareggi 4. Vittorie Triestina 3. Reti Rimini 12. Reti Triestina 13

1979-80 C1 RIMINI-Triestina 0-0

1982-83 C1 RIMINI-Triestina 2-1 GAUDENZI, De Falco (rig), ZORATTO

1995-96 C2 RIMINI-Triestina 1-1Marsich, MEZZINI

1996-97 C2 RIMINI-Triestina 1-1 Brevi, CORNACCHIA

1998-99 C2 RIMINI-Triestina 2-1 PITTALUGA, FRANZINI, Pasa (rig)

1999-00 C2 RIMINI-Triestina 0-1 Criniti

2005-06 B RIMINI-Triestina 1-2 FLOCCARI, Kyriazis, Godeas

2006-07 B RIMINI-Triestina 1-1 Abruzzese, MOSCARDELLI

2007-08 B RIMINI-Triestina 4-3 VANTAGGIATO, Minelli, PAGANO, Testini, Milani (aut), Sgrigna, RICCHIUTI

2008-09 B RIMINI-Triestina 0-2 Della Rocca, Testini