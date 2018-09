Prodotti a km zero: torna il mercato agricolo a Rimini, scelto da sempre più cittadini per la spesa

Attualità

Saludecio

| 12:42 - 21 Settembre 2018

Da otto anni è per i riminesi l'appuntamento imperdibile con i produttori agricoli locali. Ogni venerdì mattina nell'area ex Sartini, a due passi dal ponte di Tiberio e da Castel Sismondo, continua il Farmer's market, il mercato agricolo in cui trovare i migliori prodotti di stagione del territorio. Ortaggi, frutta, prodotti biologici, formaggi, salumi, olio, vino, miele e confetture: l'offerta degli agricoltori locali è di altissima qualità e sempre più ricca. E sono sempre più numerosi i cittadini che dal 2010 fanno la spesa “in campagna” nel centro di Rimini.

“Per i nostri associati il mercato agricolo è un'opportunità di vendita diretta importantissima – ricorda Lorenzo Falcioni, vicepresidente vicario di Cia Romagna -, un'occasione per presentare la varietà delle loro produzioni nelle diverse stagioni dell’anno e per promuovere la filiera corta, la territorialità e la tipicità. Ai consumatori, la vendita diretta consente di conoscere gli agricoltori che lavorano ogni giorno 'vicino a casa' e di avere la garanzia di prodotti di stagione di qualità, tracciabili e trasparenti ai migliori prezzi. La scelta dell'area ex Sartini si è confermata ottimale in questi anni, e siamo felici di essere inseriti in un contesto cittadino che è oggetto di una profonda riqualificazione da parte dell'amministrazione comunale”.