Come scegliere la lotteria, pochi click per giocare i tuoi numeri in sicurezza

| 11:37 - 21 Settembre 2018

Le lotterie, pur essendo nate nel secolo scorso o in alcuni casi ancor prima, non smettono di piacere, stupire e di farci sognare. Sì, perché in fondo è questo che la lotteria rappresenta; la possibilità di poter finalmente veder i nostri progetti prendere forma. È vero che vincere non è facile - i numeri parlano chiaro - ma che gusto ci sarebbe se lo fosse? Così, di generazione in generazione, la tradizione della lotteria non è scomparsa, anzi. Alcuni evergreen, come la Lotteria Italia ed il Superenalotto, continuano ad esistere ed a riunire milioni e milioni di giocatori di tutte le età.

Nonostante ciò, è inevitabile che con gli anni cambino le nostre esigenze e, con esse, i mezzi a nostra disposizione, sempre con lo scopo di rendere la nostra vita un po’ più semplice: stiamo parlando del boom dei siti per giocare alle lotterie online. Questo significa niente stress o code per acquistare la schedina dal tabacchino: solo uno smartphone o un computer, pochi click per scegliere i tuoi numeri ed il gioco è fatto! Ma come succede spesso con le novità, all’inizio non mancano gli scettici, mossi soprattutto dal timore di incorrere in truffe. Tuttavia, esistono piattaforme autorizzate, come il sito EuroMillions.com, che rispettano i più elevati standard di sicurezza del settore e che ti assicurano, oltre ad un po’ di puro e sano divertimento, anche la massima protezione per te ed i tuoi dati personali.

E per poter partecipare, non occorre essere un esperto delle nuove tecnologie! È tutto immediato: con qualsiasi dispositivo ti connetti alla rete, crei un account inserendo i tuoi dati e… detto, fatto! Sei ufficialmente entrato a far parte della famiglia di EuroMillions.com e puoi iniziare a giocare alle lotterie che ti appassionano di più in qualunque posto ti trovi ed in qualsiasi momento.





Lotterie internazionali: perché giocare



Tra gli incredibili vantaggi che ti offre una piattaforma online vi è quello di poter disporre di un’ampia gamma di lotterie: se prima era solo possibile giocare alle lotterie nazionali, ora puoi puntare in alto e partecipare per vincere i jackpot da record delle lotterie più famose del mondo!



Giochi come l’EuroMillions ed il Powerball offrono montepremi da capogiro, che raramente puoi trovare nelle lotterie nazionali. Per fare un esempio, la lotteria americana Powerball, ultima new entry del sito EuroMillions.com, mette in palio un montepremi minimo di $40 milioni che cresce finché non vi è un vincitore. Niente male, eh?



Inoltre, hai mai dato un’occhiata alla categorie di premi che possiede una lotteria prima di giocare? EuroMillions vanta ben 13 categorie di premi. Ciò vuol dire che, anche se non si vince il jackpot, ci sono buone chance di portarsi a casa un altro premio interessante.



E che ne è del prezzo? Costa di più giocare online? Ed è qui che le lotterie internazionali ti stupiscono ancora: i prezzi sono decisamente accessibili e perfettamente nella media con quelli delle altre lotterie nazionali.



Infine, controllare se hai vinto non è mai stato più semplice. Da oggi non ti perderai neanche un estrazione perché EuroMillions.com ti invierà sempre una mail per informarti personalmente in caso di vincita. Ed, in alternativa, potrai controllare tu stesso sul sito poco dopo l’estrazione gli ultimi risultati delle lotterie nazionali ed internazionali.



Scopri tutti gli orari delle estrazioni delle lotterie più popolari del mondo: EuroMillions, Powerball, Mega Millions, SuperEnalotto, La Primitiva, etc.. Il tuo biglietto vincente ti sta aspettando!