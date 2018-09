Rimini, vuol tornare con la moglie, l'ex amante non ci sta: arrestata 45enne residente a Rimini

Cronaca

Rimini

| 08:09 - 21 Settembre 2018

Una 45enne di origine nordafricana è stata arrestata dai Carabinieri di Sassocorvaro per estorsione. La donna, residente a Rimini, aveva intrecciato una relazione con un 40enne sposato, residente nel pesarese. Dopo qualche frequentazione l'uomo aveva manifestato il desiderio di ricucire il rapporto con la moglie. La 45enne ha così iniziato a ricattarlo e minacciarlo. Telefonate, messaggi con foto e video che li ritraevano insieme, per ottenere almeno 3mila euro in cambio del suo silenzio. La situazione è precipitata quando la 45enne ha tentato un contatto con la moglie dell'ex amante tramite Facebook. A quel punto l'uomo si è rivolto ai Carabinieri e, fingendo con la ex di volerle consegnare 1500 euro, le ha teso una trappola facendola arrestare.