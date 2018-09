Basket, la Fip organizza corsi per diventare arbitro ed ufficiale di campo

Sport

Rimini

| 01:03 - 21 Settembre 2018

La ricerca è partita. Anche quest’anno la Federazione Italiana Pallacanestro ed il GAP Rimini (Gruppo arbitri pallacanestro) stanno organizzando i corsi per diventare arbitro (nella foto il fischietto riminese di serie A Sardella) ed ufficiale di campo. Il corso, gratuito, è aperti a tutti quelli che hanno un’età compresa tra i 14 e i 30 anni. Ragazzi e ragazze, giocatori, appassionati e interessati: chiunque voglia accedere a un mondo nuovo e interessante.

L’organizzazione informa che sono previsti, per chi ne avesse necessità e ne facesse richiesta, anche crediti scolastici. Al termine del corso, che inizierà ad ottobre, verrà consegnato tutto il materiale utile per l’inizio dell’attività.

Per qualsiasi informazione si può scrivere alle mail info@gaprimini.it oppure cia.rn@emilia-romagna.fip.it. È possibile anche contattare i seguenti numeri telefonici: 3393353802 (Laura) o 3297897050 (Alex). Il Gap Rimini è anche su Facebook: https://www.facebook.com/gaprimini/.