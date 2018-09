Coriano, nel 2018 saranno spesi 740mila euro per sistemare le strade del territorio

Attualità

20 Settembre 2018

Sono in questi giorni in appalto i lavori destinati alla viabilità per l’anno 2018. I lavori prevedono un investimento di 600.000 euro per le strade di competenza del Comune e 140.000 euro per la frazione di Sant’Andrea in Besanigo. Dal 2012 ad oggi l'Amministrazione Comunale ha investito 2 milioni di euro per ripristinare le strade del territorio. Per il rifacimento della strada via Parco del Marano, il Comune di Coriano ha speso 400.000 euro, in 2 diversi appalti.

Roberto Bianchi (assessore ai Lavori Pubblici): “Una accorta programmazione ha dato priorità alle vie di maggior traffico e di maggior pericolosità distribuite su tutto il territorio del nostro comune, per poi passare a sistemare tutta la viabilità secondaria, i risultati sono evidenti e di questo ne andiamo fieri.”

Domenica Spinelli (Sindaco di Coriano): “Il Comune di Coriano ha oltre 150 Km di strade e un passato, prima del 2012, di scarsa manutenzione. A partire dal 2012 grandi passi avanti sono stati fatti per la normalizzazione della viabilità. Sin da subito abbiamo appurato che per ripristinare le strade del Comune di Coriano, visto anche le disponibilità finanziarie in cui versava il comune, sarebbero occorsi più di un mandato e questo è quello che è stato programmato. Il 40% è stato realizzato nel primo mandato ed il restante 60% sarà portato a termine nel secondo.”