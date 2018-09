Calcio D, la Savignanese tessera il difensore Tommaso Casotti classe 1998

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:55 - 20 Settembre 2018

Altro arrivo per la retroguardia della Savignanese, che si è assicurata le prestazioni di Tommaso Casotti. Si tratta di un difensore classe 98, è stato infatti tesserato ieri dopo aver svolto parte della preparazione insieme ai gialloblù. Vestirà la maglia numero 30, con la quale potrà distinguersi e disputare altre ottime prestazioni, dando seguito a ciò che ha dimostrato nelle ultime annate, quando indossava le casacche di Castrocaro e Del Duca.

Intanto la Juniores nella prima di campionato è stata sconfitta a Modena per 6- . Anche i Giovanissimi 2005 faticano e cedono al Forlì 4-2. Bella prova in amichevole degli Allievi di mister Andruccioli con l'Accademia Bellavista Rimini.