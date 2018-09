E' l'ultimo week end de Il Giardino, domenica 23 dalle ore 18 festa di chiusura con tutti i dj dell'estate

Eventi

Rimini

| 19:49 - 20 Settembre 2018

E’ l’ultimo week end di una stagione estiva esaltante sotto il profilo del meteo e dei numeri. Domenica Il Giardino, il noto locale sul lungomare Tintori di Rimini, chiude i battenti, saluta il 2018 e dà appuntamento a tutti al prossimo anno: sarà l’ottavo.

Il socio fondatore Lorenzo Spadazzi, unitamente ai due soci Alex Angelini e Antonio Liberatori, ha organizzato una bella festa. Si comincia alle ore 18 con l’aperitivo e il ricco buffet che ha caratterizzato questi lunghi pomeriggi e sere accarezzati dalla brezza del mare. Successivamente spazio alla musica. E che musica!

In consolle si alterneranno tutti i deejay che hanno accompagnato in questi mesi gli ospiti che hanno frequentato il locale. Si brinderà e si ballerà con la musica di: Capoz, Deca & Muna, Duca (Max), Tommy & Seve. Per info e prenotazioni: 340-8262201.

“E’ stata una stagione molto positiva, ancora migliore rispetto a quella del 2017 – sottolinea Lorenzo Spadazzi – e ne andiamo fieri: il Giardino è entrato nel cuore dei riminesi e dei turisti che numerosi hanno partecipato alle nostre serate dove musica e divertimento sono stati sempre di qualità grazie all’abilità di uno staff straordinario composto da una trentina di persone. Un grazie a tutti di cuore”.

E ora tutti a Fermata Est, il locale del centro di Rimini che dal 18 agosto ha riaperto preparandosi a raccogliere il testimone dal “fratello gemello” per un inverno che promette scintille, con un calendario di appuntamenti da non perdere.