Estate, genitori sbadati: oltre 800 bambini persi in spiaggia a Rimini

Attualità

Rimini

| 18:06 - 20 Settembre 2018

Tempo di bilanci per il Publiphono, che da 70 anni si occupa delle comunicazioni su tutto l'arenile riminese. Un servizio indispensabile soprattutto nei casi di smarrimento di persone, per accelerare le procedure di salvataggio. Nei quattro mesi e mezzo di stagione estiva sono stati 860 i bambini smarriti: il picco nel mese di agosto, con 341 bambini, mentre luglio tocca quota 304. Il giorno con più smarriti, tra bambini e anziani, è il primo luglio, con 28 persone. In totale sono stati 1044 gli annunci di smarrimento: 940 hanno riguardato italiani, sul podio ci sono anche i tedeschi (32) e i russi (18). In media, nell'estate 2018, sono stati 9,78 gli annunci di smarrimento.