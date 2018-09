Rimini, clandestini e clienti nell'hotel ufficialmente chiuso. Scattano gli accertamenti sul gestore

Cronaca

Rimini

| 15:30 - 20 Settembre 2018

Mercoledì mattina la Polizia ha effettuato un controllo presso un albergo di Miramare che ufficialmente risultava chiuso. Nell'hotel sono state trovate sette persone, all'interno di altrettante stanze, tra loro due clandestini. Per il gestore della 'struttura fantasma' sono scattati gli accertamenti di tipo amministrativo. L'uomo è stato denunciato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina.

Nel corso dei servizio di controllo del territorio, le volanti della Polizia di Stato hanno inoltre denunciato, nelle ultime 24 ore, due uomini - uno di origine campana ed uno di origine pugliese - per minacce gravi, un cittadino originario di Bari per truffa, e due magrebini per immigrazione clandestina.