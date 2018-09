In monociclo da Rimini a Trento per solidarietà: il funambolo 'Monomela' ricevuto in Comune

Attualità

Rimini

| 13:25 - 20 Settembre 2018

Partirà lunedì 15 ottobre la nuova avventura di Denis Meluzzi e Giorgia Olivieri, che saranno protagonisti di un tour da Rimini a Trento, rispettivamente in monociclo e mountain bike, al fine di raccogliere i fondi per gli ospedali delle due città. Il progetto “Ride for children” è stato presentato questa mattina all’assessore allo Sport Gian Luca Brasini: nello specifico l’obiettivo è di sostenere AROP Rimini - centro oncoematologico pediatrico - e la LILT (lega italiana lotta tumori) di Trento. Si partirà il 15 ottobre dal centro oncoematologico dell’Infermi, per fare poi tappa a Lido di Spina, Ferrara, Peschiera e infine a Trento, tratti da 90 a 120 km ciascuno. Un veicolo di "Marche & Bike" seguirà la coppia durante tutto il percorso prestando assistenza tecnica e nelle piazze si opererà per la raccolta fondi. A tale scopo è stata ideata e realizzata una maglietta dedicata all'iniziativa con la foto di Denis e Giorgia e il logo dei due ospedali che sarà distribuita con un’offerta minima di 10 euro.