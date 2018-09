Basket, nel week end al Play Hall di Riccione la quarta edizione del Memorial Mario Masi per U18

Sport

Rimini

| 13:00 - 20 Settembre 2018



Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi con il basket giovanile di alto livello. Il Basket Riccione organizza per sabato 22 e domenica 23 settembre il 4° Memorial Mario Masi, quadrangolare per formazioni Under18 dedicato all’indimenticato presidente riccionese Mario Masi. A sfidarsi (per la prima volta sul parquet del rinnovato Play Hall di Riccione), le squadre Under18 di Aurora Jesi, Poderosa Montegranaro, Pallacanestro Titano e della Dany Dolphins Riccione campione regionale di categoria (nella foto la nuova maglia)

“Siamo davvero contenti che quest’anno la manifestazione abbia il patrocinio del Comune di Riccione – spiega il presidente dei Dolphins Riccione, Stefano Barosi -. Un punto di inizio e un segno di vicinanza da parte dell’amministrazione a cui teniamo molto. Sarà la prima manifestazione agonistica di basket giocata al Play Hall dalla sua costruzione: siamo orgogliosi di inaugurare il palazzetto di Riccione dopo i lavori e la posa del nuovo parquet. La nostra Under18 avrà poi l’opportunità di usare l’impianto per tutta la stagione, disputando al Play Hall le gare interne e gli allenamenti e anche di questo ringraziamo le istituzioni cittadine”.



IL PROGRAMMA

Sabato 22 settembre - Semifinali

Gara1 ore 15:40 – Poderosa Montegranaro - Titano San Marino

Gara2 ore 18:00 – Dany Dolphins Riccione – Aurora Jesi

Domenica 23 settembre – Finali

3°-4° posto ore 9:30

1°-2° posto ore 11:15

Premiazione al termine di ciascuna gara finale.