Rimini Calcio, scatta la prevendita per il match di debutto di sabato al Neri con la Triestina: i prezzi

| 10:47 - 20 Settembre 2018

Scatta giovedì la prevendita per l'incontro Rimini-Triestina, valido per la secondagiornata del campionato di Serie C e in programma sabato 22 settembre con inizio alle ore 20.45.



I PUNTI VENDITA

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)

Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)

I biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati alla Ticket Point sita in corso Italia 6 Trieste (040.3498276)

BIGLIETTI

Centralissima: € 25 (prezzo unico)

Centrale: € 22, ridotto* € 1)

Laterale: € 14, ridotto* € 10)

Distinti: € 14, ridotto* € 10)

Curva Est: € 10 (prezzo unico)

Settore ospiti: € 10 (prezzo unico)

* Riduzioni per over 65, invalidi e under 18

Ragazzi under 14 € 1 (solo Laterale, Distinti e Curva, ridotto per Centralissima e Centrale)

Ragazzi under 4 ingresso libero senza biglietto (tranne Centralissima e Centrale)

Invalidi al 100% e accompagnatore omaggio (con richiesta accredito entro 2 giorni prima della partita)

Per gli abbonati Rimini Baseball e Uisp ridotto in tutti i settori tranne la Centralissima.

E' necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun tagliando.

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare file ai botteghini.

Nella giornata di sabato la biglietteria del "Romeo Neri" sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 18.30 alle 21.