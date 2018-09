Rimini, premio Cna cambiamenti: al via le iscrizioni al concorso. In palio 20mila euro

Attualità

Rimini

| 09:13 - 20 Settembre 2018

Scoprire e sostenere le nuove idee di impresa è lo scopo principale di "Cambiamenti 2018" di Cna. Un grande concorso nazionale rivolto ad imprese nate negli ultimi 3 anni (dopo il 1° gennaio 2015). Cambiamenti 2018 ha l’obiettivo di riconoscere il merito e offrire occasioni di confronto e visibilità a quelle imprese che con la loro attività rappresentano ogni giorno il meglio dell’Italia e rendono il Paese competitivo. Il campione olimpionico Jury Chechi è il testimonial di Cambiamenti 2018 e sfida le imprese a candidarsi a questo importante premio. In palio 20mila euro e la possibilità di andare a Dublino per incontrare i maggiori esperti di Facebook e Google. Per le imprese riminesi sono in palio ulteriori 3 premi da 1000 euro. Tutte le info su cnarimini.it e www.premiocambiamenti.it. Le iscrizioni scadono il 30 settembre.