Basket C Gold, nel cda di Rinascita Basket Rimini anche l'ad della Vulcangas SPA, Giacomo Fabbri

19 Settembre 2018

Nel cda di RBR, riunitosi nella serata di martedì per definire in via ufficiale le cariche societarie e le ‘linee direttrici’ della prima stagione del neonato progetto, c’è un’altra figura una di spicco dell’imprenditoria riminese: l'amministratore delegato di Vulcangas SPA, Giacomo Fabbri leader da oltre 40 anni nel settore della distribuzione di G.P.L. sia ad uso domestico sia ad uso autotrazione.

“Il progetto c’era stato presentato da tempo dagli amici Colombo e Maggioli, lo abbiamo condiviso subito perché crediamo che le imprese abbiano un dovere sociale sui territori nei quali insistono. Dare una mano ad una società sportiva che parte dalla valorizzazione dei giovani è ampiamente nelle nostre corde, abbiamo sostenuto da sempre l’avviamento dei ragazzi nello sport, anche a livello formativo - spiega l'imprenditore - . Mi hanno chiesto di entrare nel CDA, ringrazio per l’opportunità che mi è stata data e sono onorato di poter seguire così da vicino questa iniziativa della quale, ripeto, siamo stati convinti fin da subito. Come Vulcangas, infatti, non vediamo credito-debito tra le aziende e i territori, ma secondo noi c’è un dovere, coniugato con le possibilità, di aiutare per quanto possibile il territorio. Si tratta di essere partecipi della vita di un territorio nel quale si è inseriti, e per il quale bisogna fare qualcosa. L’impresa, quindi, deve dare una mano perché è attore importante della città”.

Il presidente Paolo Maggioli, il vicepresidente Moreno Maresi e l’amministratore delegato Paolo Carasso, assieme a tutto il CdA (nella foto con Davide Turci), hanno quindi deliberato di tenere aperto il capitale sociale fino ad un massimo di 30 mila euro. "Sono 192 le quote sottoscritte in meno di tre mesi, il traguardo delle 200 quote a un passo: un risultato clamoroso, che conferma la validità e sostenibilità del progetto" recita una nota del club.



TUTTI I COMPONENTI DEL CdA RBR

Paolo Maggioli (presidente)

Moreno Maresi (vice-presidente)

Paolo Carasso (amministratore delegato)

Davide Turci

Massimo Colombo (Coser)

Ermanno Pasini (Garden Sporting Center)

Giosuè Boldrini (Studio Boldrini)

Roberto Fabbri (Dulca)

Stefano Francioni

Alessandro Pesaresi (Pesaresi Costruzioni)