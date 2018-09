Sportinfiera, ecco tutte le gare in programma il 22 e 23 settembre

Sport

19 Settembre 2018

Sarà un ritorno al passato per celebrare il futuro, per i 20 anni di Sportinfiera torna la Corsa campestre! Non ci sarà solo la più tradizionale delle esperienze “off road” ma saranno numerose le esperienze che chi prenderà parte a Sportinfiera potrà provare nell’arco della due giorni organizzata dal Cons il prossimo 22 e 23 settembre. Confermato, dopo l’esordio del 2017, Giocosport, il gioco che coinvolge diciassette Federazioni Sammarinesi con un percorso di pratica e sfide dedicato ai bambini delle scuole elementari ed ai ragazzi delle scuole medie. Si potranno vedere ragazze e ragazzi confrontarsi in particolari gare di volley, basket, tiro a segno, tennis, tiro a volo, tiro con l’arco, tennistavolo, scacchi, ginnastica, arti marziali, bocce, baseball, judo, calcio, golf, rugby e atletica leggera. Ma sarà proprio la regina degli sport a riservare al pubblico le maggiori sorprese. Debutterà infatti, Giocatretica una rassegna di gare e concorsi dedicata agli alunni della prima media di Serravalle e di Fonte dell’Ovo, che si confronteranno dapprima con una staffetta a classi e successivamente, in gare di salto in alto, salto in lungo da fermo e lancio della palla zavorrata. Per concludere, una inedita staffetta ad ostacoli che decreterà la classe vincitrice Tornano anche i concorsi che decreteranno il “Ragazzo e la ragazza più veloce di San Marino” con i giovani a gareggiare sulla distanza dei sessanta metri. Poi come detto la Corsa campestre che domenica mattina, partendo dalla pista del San Marino Stadium, metterà in competizione adulti e bambini e gli permetterà di inerpicarsi in un percorso assolutamente accessibile, tra i pini marittimi che sovrastano l’area del Multieventi. La partenza è prevista per le ore 10:30 e l’iscrizione è aperta a tutti. La domenica pomeriggio, sullo stesso percorso, è prevista una gara di Mountain Bike. A concludere la due giorni di sport, domenica 23 alle 18, si terranno le premiazioni sul palco del piazzale del Multieventi, per celebrare i vincitori delle quattro aree di sfida di GiocoSport: destrezza, rapidità, forza e precisione. Premi speciali per la ragazza ed il ragazzo più veloce di San Marino, per i vincitori della Campestre ed per la vincitrice ed il vincitore assoluto di Sportinfiera 2018.