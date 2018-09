Soldi ai bar senza slot, il progetto di Rimini finanziato dalla Regione

Attualità

Rimini

| 15:36 - 19 Settembre 2018

“Non farti prendere in gioco”, il progetto del Comune di Rimini per la sensibilizzazione in favore del marchio Slot Free ER, e di contrasto alle ludopatie, è stato attribuito dalla Regione Emilia Romagna un finanziamento specifico di 10mila euro, concorrendo a un bando specificatamente dedicato alle iniziative per contrastare il problema delle ludopatie. Il progetto appena finanziato fa parte di una delle azioni messe in campo su scala regionale a contrasto dei fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito e ridurre l’impatto e le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità.

Gli obiettivi sono diversi; la diffusione del marchio Slot Free ER – marchio che identifica quegli esercizi commerciali che scelgono di non dotarsi di apparecchi per il gioco d’azzardo, quali slot, videolottery, ecc. – e l'informazione verso i cittadini per far conoscere quali solo le attività che vi aderiscono, in modo da promuovere anche una consapevolezza tra i consumatori .Sono previsti anche momenti di incontro e condivisione con le associazioni, le istituzioni e le cooperative che lavorano nell'ambito sociale e sanitario. Oltre alla prevista realizzazione di queste azioni di comunicazione saranno aggiornate e riviste anche la mappatura delle sale da gioco già aderenti all'iniziativa.