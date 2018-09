Attualità

Rimini

| 14:23 - 19 Settembre 2018

Si apre la stagione della “Casa del Volley” di Rimini, il nuovo impianto sportivo nella zona di Villaggio Primo Maggio dedicato alla pallavolo. L’inaugurazione della struttura è in programma venerdì 21 settembre alle ore 12.30 in via Bidente e vedrà la partecipazione del presidente del Coni Giovanni Malagò, insieme al sindaco Andrea Gnassi e all’assessore allo Sport Gian Luca Brasini.