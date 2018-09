Dal 15 ottobre i lavori per il polo del rugby e baseball di Rivabella, finanziati dalla regione con 510mila euro

Attualità

Rimini

13:45 - 19 Settembre 2018

Prenderanno il via il 15 ottobre, come da programma annunciato in primavera, i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo destinato al rugby e al baseball di Rivabella, un progetto da oltre un milione di euro destinato per far sì che l’impianto diventi il nuovo punto di riferimento per gli atleti delle due discipline. Un progetto importante riconosciuto anche dalla regione Emilia Romagna che con una determina di pochi giorni fa ha ufficializzato la concessione di un contributo pari a quasi 510mila euro (509.676,25 euro), nell’ambito delle risorse (fondi Fsc e risorse proprie) messe a disposizione per il miglioramento dell’impiantistica del territorio regionale. Il contributo si aggiunge a quello già assegnato al progetto del Comune di Rimini dal bando “Sport e periferie”.





Il progetto prevede l’ampliamento dell’attuale impianto per un centro sportivo che si estenderà su un totale di 39.847 metri quadrati. Sarà realizzato un nuovo campo da rugby omologato regolamentare in erba naturale e sarà rifatto il campo esistente da allenamento. Sarà ricostruito il fabbricato in muratura esistente, destinato a spogliatoi e servizi, dotato anche di infermeria, adeguati alle norme CONI e FIR, così come la tribuna, che potrà ospitare fino a 100 spettatori. Per l’area dedicata al baseball, sarà realizzato un nuovo blocco spogliatoi e saranno sostituite le due tribune esistenti con altre in elementi modulari fino a 100 spettatori. Per tutte le opere previste sarà acquisito, oltre al parere CONI, anche quello della commissione impianti della Federazione Italiana Baseball e Softball. Tutti i manufatti saranno realizzati con tecnologia “leggera”, quindi removibili ed eventualmente riposizionabili, antisismici e isolati termicamente a norma di legge".