Tennis, entra nella fase clou il torneo Veterani Over 45 e 55 al Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 13:06 - 19 Settembre 2018

Entra nella fase clou il torneo Veterani del Ct Cicconetti, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”. Questi gli ultimi risultati del torneo riminese. Over 45, 2° turno: Claudio Marcantoni (3.5)-Roberto Meco (4.3) 4-6, 6-2, 6-1, Claudio Chiani (3.5)-Fulvio Fracassi (4.2) 6-1, 4-0 e ritiro, Andrea Briolini (3.4)-Andrea Montanari (4.1) 6-0, 6-3. Ottavi anche per Massimiliano Antonini (3.4) e Rossano Paganelli.

Over 55 2° turno: Roberto Botticelli (3.4)-Adriano Amadio (4.1) 6-3, 4-6, 6-4, Andrea Milano (3.4)-Mario Russo (4.1) 7-5, 1-6, 6-1. Ottavi anche per Carlo Castelvetro (4.1) ed Alessandro Beccari (3.4).