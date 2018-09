Rimini Calcio, l'ex Leo Tompte si accasa all'Avellino: in gol al debutto a Ladispoli

Sport

Rimini

19 Settembre 2018

All’esordio nel campionato di serie D nel girone G (sardo – laziale) l’Avellino ha battuto in trasferta il Ladispoli per 4-1. L’ultima marcatura è stata messa a segno dall’esterno offensivo ex Rimini Calcio (5 presenze in serie D nella scorsa stagione) Leoenai Tompte (1999) – entrato nel corso del match - a segno al 31’ della ripresa. Nella squadra allenata da Archimede Graziani figurano l’attaccante ex Santarcangelo De Vena, pure a lui a segno, gli esperti centrocampista Matute e Gerbaudo.