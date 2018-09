Percosse ai bimbi all'asilo, i casi anche a Rimini: al varo legge per videosorveglianza obbligatoria

Attualità

Rimini

| 12:37 - 19 Settembre 2018

Via libera dell'Aula all'unanimità alla procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge di Forza Italia sulla videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili allo scopo di prevenire abusi e maltrattamenti ai danni dei più deboli e di facilitare il lavoro delle Forze dell'Ordine. Recentemente ci sono state anche a Rimini indagini per maltrattamenti a carico di maestre di asilo nido, casi che hanno mosso l'opinione pubblica, chiedendo che fossero adottati dei provvedimenti di tutela per i piccoli scolari.