Da Piacenza a Riccione per le eccellenze del turismo, in visita 40 studenti nella perla verde

| 11:55 - 19 Settembre 2018

Studenti da Piacenza a Riccione per visitare il Palariccione e il Palazzo del Turismo. Circa 40 ragazzi dell’Istituto Tecnico Romagnosi di Piacenza (indirizzo TURISMO) sono stati accolti dal presidente della New Palariccione Srl Eleonora Bergamaschi. La visita è nell'ambito del progetto "alternanza scuola lavoro".

Si tratta di progetti attuati in sinergia con Assoform Rimini i quali mettono in contatto le scuole con le realtà/imprese del territorio. In questo modo gli studenti acquisiscono crediti spendibili per il conseguimento della qualifica professionale e del titolo di studio, nello specifico legato al mondo del turismo.

I ragazzi insieme agli insegnanti hanno visitato il Palariccione: gli sono state spiegate le dinamiche legate al turismo congressuale e alle sue figure professionali, il mondo degli eventi, le relazioni con il territorio.

Nell’occasione gli studenti hanno visitato anche il Palazzo del Turismo: accolti dal personale dell’Assessorato al Turismo, gli sono stati illustrati i progetti di allestimento urbano in corso e quelli in programma promossi dall’amministrazione. E’ stata ripercorsa la storia di Riccione da un punto di vista storico e turistico e si è parlato anche di gestione dei grandi eventi e dei cambiamenti rispetto al passato nel mondo delle prenotazioni alberghiero con l’avvento delle OTA (online travel agencies).