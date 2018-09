Cronaca

Riccione

| 11:24 - 19 Settembre 2018

Un uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è caduto da un tetto di un capannone in via Veneto a Riccione. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio. Sul posto personale del 118 e dei Vigili del Fuoco. Secondo i primi riscontri sarebbe crollato il tetto sotto ai piedi dell'uomo, facendolo precipitare a terra.

Sono ancora in corso le operazioni di ripristino. L'uomo è stato portato in ospedale a Cesena.