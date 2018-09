Basket C Silver, i Titans in crescita battono nettamente Riccione. Riccardi e Zanotti top scorer

Sport

Repubblica San Marino

| 09:37 - 19 Settembre 2018



I Titans crescono e vincono a Riccione dopo aver regolato sabato scorso Porto San Giorgio al Multieventi. Migliora, la squadra di coach Padovano, con le note positive che arrivano su più fronti e che descrivono una squadra che si sta trovando sempre meglio in diversi settori del gioco. Palla che gira bene, difesa che ha eccellente continuità e parecchie note liete anche a livello di singoli, confortante distribuzione di responsabilità tra tutti i componenti del gruppo chiamati. Assente il neo-acquisto Longoni, i Titans si sono espressi bene e con buona autorevolezza. Top scorer a pari merito, con 14 punti, Riccardi (quattro triple) e Zanotti. Doppia cifra anche per Cambrini e Semprini.

Come di consueto, anche in casa dei Dolphins si azzera il punteggio ogni dieci minuti. A partire meglio a inizio partita sono decisamente i padroni di casa, che vanno sull’8-2 prima che capitan Macina impatti con due triple. Quando anche Cambrini infila due volte dall’arco ecco che i Titans sorpassano e chiudono il primo periodo sul 20-14. Il secondo quarto vede la Pallacanestro Titano fin da subito sul pezzo, col 24-14 conclusivo a testimoniarlo. Nel terzo parziale la nota più positiva è la difesa, che concede appena 7 punti ai padroni di casa e consente alla squadra di chiudere bene sul +11 (18-7). Il quarto periodo è il più combattuto, con le squadre spesso in parità e mai realmente lontane l’una dall’altra: a deciderlo a favore dei Titans è un canestro da sotto, negli ultimi secondi, di Giovannini (18-16).





DOLPHINS RICCIONE-PALL. TITANO 51-80 (14-20, 14-24, 7-18, 16-18)

TITANO: Macina 9, Cambrini 12, Riccardi 14, Padovano 8, Felici 8, Giovannini 3, Zanotti 14, Botteghi 2, Semprini 10. All.: Padovano.