Beach tennis, è partito il campionato al Tennis Viserba: i risultati della prima giornata

Ripartiti. Sulla sabbia del Tennis Viserba è iniziato martedì il 19° campionato maschile di beach tennis. Nuove coppie ai nastri di partenza con tanti big in campo per conquistare l’ambito titolo. La formula prevede una prima fase a gironi (girone A composto da 10 formazioni - foto - e girone B da 16) e Master finale ad eliminazione diretta in programma sabato 17 novembre. Nel primo round le big fanno subito la voce grossa. Bene Zammarchi-Guidi nel girone A, mentre nel B si mettono in luce Bertozzi-Crociati, Urbini-Perazzini, Angeli-Said, Filippini-Bevitori e Greco-Fabbri. Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Girone A. Unica vittoria piena per 3-0 di Zammarchi-Guidi su Filippi-Pari, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Mecozzi-Campedelli su Cataldo-Stacchini e Amaduzzi-Volonghi su Cimatti-Lombini. In posticipo Rinaldi-Paci opposti a Galassi-Mastrocinque e Antonelli-Urbinati contro Grassi-Galli. Classifica: Zammarchi-Guidi 3, Mecozzi-Campedelli, Amaduzzi-Volonghi 2, Cataldo-Stacchini, Cimatti-Lombini 1, Rinaldi-Paci, Galassi-Mastrocinque, Antonelli-Urbinati, Grassi-Galli, Filippi-Pari 0.

Girone B. Vittorie piene per 3-0 di Bertozzi-Crociati su Zannoni-Bazzocchi, Urbini-Perazzini su Agostini-Leardini, Angeli-Said su Alvisi-Lazzarini, Filippini-Bevitori su Zoli-Amati, Greco-Fabbri su Esposito-Gambuti, mentre di misura per 2-1 è il successo di Cerliani-Bernardi su Broccoli-Gessaroli. In posticipo: Bonacorsi-Bugli contro Frisoni Cavaldoro e Savini-Torroni contro Tiraferri-Aneti.

Classifica: Bertozzi-Crociati, Urbini-Perazzini, Angeli-Said. Filippini-Bevitori, Greco-Fabbri 3, Cerliani-Bernardi 2, Broccoli-Gessaroli 1, Zannoni-Bazzocchi, Agostini-Leardini, Alvisi-Lazzarini, Zoli-Amati, Bonacorsi-Bugli, Frisoni-Cavaldoro, Savini-Torroni, Aneti-Tiraferri 0.

Martedì è in programma la seconda giornata.