Basket C Gold, super RBR anche a Imola (83-61): in cinque in doppia cifra. Sabato con Ozzano

RBR vola anche in trasferta e piega nettamente al PalaRuggi la Virtus Imola (priva di tre titolari: Zani, Casadei e Nucci), squadra che proverà a dire la sua nel girone emiliano-romagnolo di C Gold (61-83, parziali 5-25, 18-14, 16-30, 22-14).

Per Rimini nuova prestazione offensiva da incorniciare. Nel primo quarto si assiste ad un vero e proprio show di Rimini che fa canestro in tutti i modi possibili grazie ai fratelli Bedetti e Giorgio Broglia, insieme ad un pressing difensivo a tutto campo che annichilisce completamente Imola. Nel secondo quarto qualche disattenzione difensiva ed una minore intensità generale favoriscono i padroni di casa che si aggiudicano il parziale e danno la sensazione di poter approfittare dei cali di RBR. Il terzo periodo di gioco è sostanzialmente uguale al primo, dove i riminesi alzano il ritmo e decidono di giocare al 100% ogni possesso: il risultato si concretizza con ben 30 punti segnati solo in questo quarto. Gli ultimi 10 minuti sono analoghi al secondo quarto ed emerge come appena la partita cala di energia Imola prende il sopravvento e conquista un altro parziale.

Prossimo appuntamento sabato 22 settembre ore 18 in casa delle "New Flying Balls" di Ozzano, squadra che quest'anno disputerà il campionato di Serie B.



TABELLINO RBR: Rivali 3, Bedetti F. 17, Bedetti L. 16, Dini 14, Broglia 13, Bianchi 8, Pesaresi, Ramilli 2, Vandi, Saponi 10, Chiari ne. All. Bernardi, Brugè.