Santarcangelo, in Biblioteca dal 24 settembre la mostra fotografica "Opposti non complementari"

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 10:42 - 19 Settembre 2018

Dal 24 settembre al 13 ottobre è esposta nella Galleria della Biblioteca comunale Antonio Baldini di Santarcangelo la mostra fotografica“Opposti non complementari" curata da Andrea Balzola e patrocinata dal Comune di Santarcangelo visibile negli orari di apertura della biblioteca.

Sono in mostra scatti a colori della fotografa riminese Barbara Baiocchi, classe 1982, che vive e lavora a Milano, sulle bambine trasformate in bambole per assurdi concorsi di bellezza statunitensi e scatti pungenti in bianco e nero del fotografo valdostano Jean Claude Claude Chincherè sulle giovani vittime della guerra siriana ora nei campi di profughi libanesi.

La mostra è curata da Andrea Balzola e promossa dall’associazione di ostetriche “Nascita e non solo” che opera in Romagna.Questa non ha scopo di lucro e svolge la sua attività nell’ambito dell’assistenza sanitaria e sociale a favore delle donne madri e delle loro famiglie. In particolare la sua mission si concretizza nel promuovere da un lato la prevenzione delle patologie della gravidanza e del puerperio e le possibili difficoltà di adattamento della donna e della famiglia al nuovo nato mediante il sostegno e l’accompagnamento della donna e della coppia; dall’altro momenti di aggregazione e di informazione realizzando incontri, corsi e seminari rivolti alle donne, alle coppie e/o agli operatori su tematiche riguardanti la maternità e la genitorialità.

Inaugurazione sabato 29 settembre ore 17:00 alla presenza degli autori. La mostra ad ingresso libero è visibile nei seguenti orari: lun/mart 13-19; mer/ven/sabato 8,30-19; giov 21-23-

E' possibile prenotare visite guidate presso la segreteria della biblioteca allo 0541/356299 o tramite mail: biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it.



Sono previsti due incontri congiunti: 6 ottobre ore 17 di/ con Alessia Canducci incontro-spettacolo “immagina di essere in guerra”, adatto per giovani ed adulti. Saranno inoltre presenti espatriati di Emergency e di Operazione Colomba con le loro testimonianze.

Il giorno 11 ottobre ore 21 il noto psicoterapeuta Aldo Raul Becce affronterà il tema: "L’infanzia negata:riflessioni sull’amore e sulla guerra".