Cronaca

Rimini

| 06:24 - 19 Settembre 2018

Una 27enne è rimasta gravemente ferita in un incidente che si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì a Torre Pedrera.

Era mezzanotte e quaranta quando l'auto della ragazza, per cause ancora al vaglio, è cappottata alla rotonda della via Tolemaide. Sul posto due ambulanze, un'automedica, Carabinieri e Vigili del Fuoco. La 27enne si trova in ospedale a Cesena.