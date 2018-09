Calcio C, la Triestina ha battuto il Pesaro 2-0. La Ternana ingaggia bomber Marilungo

Sport

Rimini

| 23:44 - 18 Settembre 2018



Martedì sera si è chiusa la prima giornata del campionato di serie C. Nel girone B, sono scese in campo due delle favorite alla promozione finale, Pordenone e Triestina. I primi in casa hanno battuto il Fano 2-1 (reti di Semenzato e Candelloni); gl alabardati, prossimo avversario sabato sera del Rimini, hanno centrato i primi tre punti del campionato: la squadra di Pavanel ha battuto 2-0 la Vis Pesaro. Beccaro e Mansah (al centro dell'attacco Granoche) hanno siglato i primi centri dei biancorossi.

Intanto la Ternana, in attesa di conoscere l'esito legato alla questione ripescaggi, ha messo a segno un colpo in attacco: vestirà il verderosso l’attaccante svincolato Guido Marilungo, classe '89,, lo scorso anno allo Spezia (10 gol in 39 paartite). Ha vestito in carriera anche le maglie di Lecce, Atalanta, Sampdoria, Cesena, Virtus Lanciano ed Empoli. Per lui anche 8 presenze tra nazionali Under 20 e 21, con due reti all’attivo.