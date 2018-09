Febbre del Nilo: 96 casi neuroinvasivi e 18 morti in regione

Attualità

Emilia Romagna

| 20:43 - 18 Settembre 2018

All'incontro, martedì in Regione, sono state condivise le nuove iniziative: potenziamento del gruppo di lavoro regionale sulle malattie trasmesse dalle zanzare, istituito dopo l'epidemia di Chikungunya del 2007, per semplificare e rendere omogenei gli interventi su tutto il territorio, da Piacenza a Rimini. Una giornata di formazione per i tecnici, già in calendario per il 7 novembre, e un convegno con specialisti, entro la fine dell'anno. In parallelo, l'individuazione di strategie innovative per coinvolgere maggiormente i privati nell'opera di disinfestazione. "Intanto rinnoviamo questo gruppo di lavoro - ha spiegato Venturi - che è un gruppo tecnico: è la sede idonea in cui possono trovare risposta le specifiche esigenze territoriali, e attraverso cui vengono fornite informazioni tempestive sui lavori e gli eventi in corso". L'obiettivo del gruppo sarà dunque studiare buone pratiche, definire modalità informative più efficaci ed elaborare strategie per supportare e facilitare le attività dei Comuni. La giornata di formazione del 7 novembre, in Regione a Bologna, è rivolta ai tecnici comunali e agli operatori delle aziende sanitarie coinvolti nelle attività di sorveglianza e lotta alle zanzare: è "un'opportunità di aggiornamento e confronto sui diversi aspetti legati a questo tema". Il convegno previsto entro la fine dell'anno servirà a fare un bilancio del 2018 e condividere con esperti le misure più efficaci per il futuro. All'incontro di oggi si è discusso anche della necessità di mettere a punto strategie innovative per sensibilizzare i privati sull'importanza di della disinfestazione puntuale: si stima, infatti, che il 75-80% dei focolai sia in aree private. Per gli interventi di disinfestazione pubblici, inoltre, l'assessore ha ribadito l'assenza di problemi economico: la Regione, infatti, contribuisce da sempre con un finanziamento consistente, "ed è sempre disponibile ad incrementarlo", ha confermato Venturi.