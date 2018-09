Basket C Gold, girone a 13 con Fidenza. Esordio RBR sabato 6 ottobre a Montecchio. In arrivo Moffa

Sport

Rimini

| 17:19 - 18 Settembre 2018

E’ uscito il calendario del campionato di serie C Gold che prevede la presenza del Fidenza, che in extremis ha scongiurato la rinuncia, e non della seconda squadra di San Lazzaro che comunque, come già spiegato nell’articolo di stamane, non avrebbe partecipato comunque se Fidenza avesse rinunciato: la Fip avrebbe bocciato l’eventuale trasferimento di attività. Questa novità preludue al trasferimento di Niccolò Moffa, giovane dei Crabs a RBR: già in estate il club lo aveva cercato, ma Capicchioni non lo ha mollato. Destinato a San Lazzaro se avesse avuto il pass dalla Fip per iscriversi, ora potrò entrare nei ranghi biancorossi e sotto la sapente guida di Massimo Bernardi crescere dal punto di vista fisico e tecnico.

Rinascita Basket Rimini esordirà sabato 6 ottobre alle ore 21 a Montecchio contro la Pol. Arena; esordio casalingo al Flaminio domenica 14 ottobre alle ore 18 contro Salus Pall. Bologna; alla terza RBR ancora in casa nel big match contro la VSV Imola (domenica 21 alle ore 18); alla quarta – domenica 28 ottobre alle ore 18 – trasferta sul campo del BSL San Lazzaro. Al quinto turno derby romagnolo, in casa contro il Gaetano Scirea (domenica 4 novembre alle ore 18). Alla sesta RBR riposa in quanto sarebbe stato previsto il derby coi Crabs che come noto hanno rinunciato al campionato; alla settima giornata (28 novembre alle ore 18) ecco il match interno contro Anzola; all’ottava (sabatoi 24 novembre alle ore 21) trasferta sul parquet del Guelfo Basket; al nono turno (2 dicembre alle ore 18) al Flaminio arriva il Bologna Basket 2016, una delle squadre più agguerrite; alla decima – sabato 8 dicembre ore 21 – trasferta a Ferrara col Vis Basket Ferrara; alla’11esima RBR in casa – domenica 16 dicembre alle ore 18:00 – con L.G. Competition . Alla 12esima (domenica 23 dicembre alle ore 17,30) trasferta contro l’Academy Basket Fidenza. Dopo la sosta natalizia, vale a dire domenica 6 gennaio alle ore 18, match casalingo contro il Fiorenzuola.