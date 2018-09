Sorpasso e schianto, due occupanti bellariesi illesi tra cui un 86enne

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 15:27 - 18 Settembre 2018

Alle 9 di martedì 18 settembre si è verificato un incidente stradale tra due automobili sulla via Ravenna a Bellaria Igea Marina, in corrispondenza dell'intersezione con lo svincolo d'uscita della Strada Statale 16. Coinvolti un 86enne e un 66enne, entrambi di Bellaria, illesi. Dai primi accertamenti uno dei due automobilisti, che procedeva in direzione nord, ha effettuato un sorpasso in corrispondenza con l'incrocio, scontrandosi con l'altra vettura, che viaggiava in direzione di marcia opposta. Fortunatamente i due conducenti sono rimasti illesi, mentre sono ingenti i danni ai veicoli. L'autore del sorpasso azzardato ha subito il ritiro della patente di guida. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Municipale, per regolare il traffico e per i rilievi di legge. Foto di repertorio.