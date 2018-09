Il Trofeo Coni Kinder+Sport per atleti Under 14 scalda i motori, la città di Rimini è protagonista

Sport

Rimini

| 15:11 - 18 Settembre 2018

Mancano solo 48 ore al Trofeo Kinder + Sport 2018, la più grande manifestazione under 14 in Italia, che vedrà la partecipazione di oltre 3300 atleti provenienti da 21 regioni e province autonome oltre alle rappresentanze delle comunità italiane di Canada e Svizzera in 45 specialità sportive che animeranno Rimini ma anche alcuni campi delle province di Ravenna e Cesena, fino a San Marino dal 20 al 23 settembre. Insieme ai ragazzi saranno presenti quasi 1000 tecnici e dirigenti e circa 5000 tra genitori e appassionati. L'Apt dell'Emilia-Romagna ha ipotizzato che per quel fine settimana siano circa 35.000 le presenze sulla riviera romagnola solo per il Trofeo Coni Kinder + Sport 2018, che coinvolge, solo per l’organizzazione, oltre 300 volontari. Per questa completezza di sport e discipline, 35 federazioni e 10 discipline associate presenti, viene denominata come le Olimpiadi italiane under 14.

LA DELEGAZIONE DELL'EMILIA ROMAGNA

Saranno 205 i ragazzi/e dell'Emilia Romagna che parteciperanno al Trofeo CONI Kinder + Sport in 45 discipline. La provincia più rappresentata sarà Bologna con 42 atleti/e, quindi Rimini (36), Reggio Emilia (35), Modena (28), Ravenna (21), Parma (18), Ferrara (14), Piacenza (12), Forlì-Cesena (3).

GLI IMPIANTI COINVOLTI

I ragazzi, che arriveranno da tutte e ventuno le regioni e province autonome, potranno conoscere i 36 impianti sportivi presenti nelle città della Riviera romagnola, oltre a quelli naturali. Infatti le competizioni di ruzzola, tiro con l'arco, ciclismo, baseball e agility-dog si svolgeranno al parco 25 Aprile di Rimini; nell’attigua area del parcheggio Tiberio sarà allestita la parete di arrampicata; sulla spiaggia libera si svolgeranno le gare di beach bocce e di triathlon; nell'invaso di Tiberio si svolgeranno le competizioni di canoa kayak, motonautica e rafting e nelle acque davanti al Circolo Nautico, le gare di vela. Nel centro storico - in piazza Cavour – prenderà vita l'orienteering. Il tiro a volo, invece, cambierà nazione, visto che si svolgerà presso l'impianto di Serravalle a San Marino.

Le gare, dunque, si svolgeranno non solo negli impianti e palestre presenti sul territorio ma anche in luoghi naturali poiché, se è vero che l'agonismo e la competizione sono sempre presenti, è pure vero che l’obiettivo è quello di dare ai ragazzi un'esperienza di vita da ricordare. Per questo la cerimonia d'apertura del giovedì sera, dalle ore 19 alle 21 al ponte Tiberio a Rimini e quella di chiusura del sabato sera, che prevederà anche la premiazione della Regione vincente, avranno l’obiettivo di creare un clima di aggregazione, di sano divertimento tra ragazzi che provengono da ogni parte del Paese.

CERIMONIA DI APERTURA E CHIUSURA

La manifestazione inizierà giovedì pomeriggio. Una sfilata che porterà le delegazioni a raggiungere il parco verso le 18.30, quindi dalle 18.45 partirà la presentazione con i saluti istituzionali, l'accensione della fiaccola, uno spettacolo sull'invaso Tiberio fino all'apertura ufficiale dei giochi e i fuochi d'artificio. La serata sarà presentata dal giornalista Lorenzo Dallari con la collaborazione di Andrea Lucky Lucchetta, che coinvolgerà i ragazzi presenti. Le gare si svolgeranno tra venerdì mattina, pomeriggio e sabato mattina. Quindi sabato sera, in piazzale Fellini, ci sarà la festa conclusiva con la premiazione della delegazione vincitrice e una serata djset che permetterà ai ragazzi di divertirsi dopo le intense giornate di sport.

La cerimonia d'inaugurazione sarà trasmessa in diretta dalle 18.45 alle 20.45 su TRC, canale 15 del Digitale terrestre, ma anche in streaming su www.trc.tv e sul canale 827 del bouquet Sky.

Mercoledì 19 settembre sarà distribuito gratuitamente, e sarà consegnato il 20 settembre a tutti i ragazzi che parteciperanno alla manifestazione, con il Resto del Carlino uno speciale di 32 pagine con i nomi di tutti i partecipanti, gli orari e i campi gara.