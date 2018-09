A Riccione convegni per gli agenti di polizia locale. Oltre 2000 partecipanti

Attualità

14:28 - 18 Settembre 2018

Apre i battenti la nuova edizione de “Le giornate di Polizia locale e Sicurezza Urbana”, in programma al Palacongressi di Riccione dal 20 al 22 settembre, con l’atteso dibattito dedicato all’auspicata Riforma della Legge Nazionale sulla Polizia locale.



Nell’ambito delle iniziative coordinate dalla Regione Emilia Romagna, giovedì 20 alle ore 10.00 ne discuteranno Fabrizio Cristalli Direttore Generale Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia, Gian Luca Albertazzi responsabile area Polizia Locale Regione Emilia Romagna, Marco Agostini Comandante Generale PL Venezia, Ciro Esposito Comandante PM Napoli, Emiliano Bezzon Comandante PM Torino. Il tema sarà successivamente sviluppato venerdì 21 pomeriggio nell’ambito della sessione di lavoro organizzata dalla UIL-FPL che vedrà – tra gli altri - gli interventi di Carmelo Barbagallo Segretario Generale UIL, Nicola Molteni Sottosegretario Ministero dell’Interno, Mattia Fantinati Sottosegretario Ministero Pubblica Amministrazione, Stefano Bonaccini Presidente Conferenza delle Regioni, Antonio de Caro Presidente ANCI.



Le “Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” è l’evento nazionale più importante del settore: giunto alla 37° edizione, è organizzato dal Gruppo Maggioli con il patrocinio di ANCI (Ass.ne Naz.le Comuni d’Italia), Ministero dell'Interno, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Riccione e U.P.I. (Unione Province d'Italia).



Oltre 2000 partecipanti tra Comandanti, Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale, Dirigenti, Amministratori e Funzionari degli Enti Locali si danno ogni anno appuntamento a Riccione per fare il punto sulle novità normative e conoscere le novità tecnologiche per l’attività operativa. Un ricco programma di convegni e workshop vedrà l’intervento di 200 relatori tra i maggiori esperti del settore e qualificati rappresentanti di Enti Locali che approfondiranno tutte le tematiche di interesse: Circolazione Stradale, Sicurezza Urbana e Videosorveglianza, Immigrazione, Polizia Giudiziaria, Attività Economiche, Ambiente, Edilizia.