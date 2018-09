Boccette, il riminese Rosa vince il trofeo del Turista - Perla Verde. Posto d'onore per Galiandro

Sport

Riccione

| 14:27 - 18 Settembre 2018

Al Csb Perla Verde Riccione il riminese Enrico Rosa, campione italiano master 2011, 2012 e 2014 ma retrocesso a prima categoria soprendentemente in questa stagione, vince la gara nazionale di biliardo a boccette di Riccione giunta alla ventitreesima edizione e da tre anni memorial Daniele Volanti. In una finale combattutissima Rosa è riuscito a superare per 109 a 96 il cesenate Richard Galiandro grazie ad un tiro prodigioso e funambolico con l’ultima giocata che aveva a disposizione.Terzo posto per Edoardo Vanni di Ascoli, sconfitto da Rosa (101 a 50), e per Iuri Minoccheri di Forlì, sconfitto da Galiandro (100 a 70). Al quinto posto si sono piazzati Michele Pritelli e Andrea Nicolini di Riccione, Carlo Sandrini di Reggio Emilia e Gianni Marzoli di Pescara.A latere della gara principale si è svolta una competizione di terza categoria in cui ha primeggiato Giovanni Liguori di Perugia che ha prevalso sul forlivese Ercole Paolini per 80 a 75. In totale hanno partecipato 195 atleti provenienti un po’ da tutta l’Italia del centro nord.

Nella foto: da sx Stefano Quieti (Titolare Csb Perla Verde), Richard Galiandro (2° Classificato), il vincitore Enrico Rosa e Loris De Cesari (consigliere federale)