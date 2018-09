San Giovanni, proseguono lavori ampliamento della scuola di infanzia 'Il Grillo Parlante'

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:55 - 18 Settembre 2018

A fine luglio il Sindaco Daniele Morelli, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Vagnini e all’Assessore alla Pubblica Istruzione Michela Bertuccioli, ha incontrato le famiglie marignanesi i cui figli frequenteranno la Scuola dell’infanzia “Il Grillo Parlante” della frazione di Santa Maria. Oggetto della serata è stato l’aggiornamento dell’avanzamento lavori presso tale struttura, interessata da un significativo ampliamento che apporterà la possibilità di ospitare una nuova sezione, un ambiente specifico per il personale insegnante e una stanza per attività motoria e multidisciplinare. Anche il giardino lato posteriore godrà di un’importante riqualificazione. L’incontro, avvenuto alla presenza del Dirigente Scolastico Anna Maria Sanchi, è stata l’opportunità per condividere con le famiglie l’organizzazione scolastica e i servizi aggiuntivi che, con il contributo dell’Amministrazione Morelli, vengono incontro alle esigenze delle famiglie, come i servizi di pre e post scuola che permettono ai genitori lavoratori di accompagnare i propri figli a scuola prima dell’inizio delle lezioni o andarli a prendere con maggiore elasticità. Tale servizio è interamente finanziato dall’Amministrazione comunale e sono circa 250 le famiglie che negli scorsi anni scolastici ne hanno usufruito a titolo gratuito.





Con una variazione di bilancio è stato potenziato il capitolo per l’acquisto dei nuovi arredi ed attrezzatura, al quale è seguito l’incontro di lunedì 10 Settembre tra i tecnici comunali, l’Assessore Bertuccioli, la Dirigente Sanchi ed il personale scolastico, al fine di orientare la scelta su arredi e materiali ludico-didattici funzionali alle attività e momenti quotidiani vissuti nella struttura.





I lavori, visionati da Sindaco e Assessori negli scorsi giorni, saranno ultimati nel prossimo autunno e dal 2019 sarà possibile usufruire a tutti gli effetti anche dei nuovi spazi.