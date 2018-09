Riccione prima città regionale nella classifica dei progetti per contrastare uso slot machines

Attualità

Riccione

| 13:47 - 18 Settembre 2018

Il Comune di Riccione è risultato primo nella graduatoria regionale dei progetti finanziati per iniziative rivolte agli esercenti che aderiscono al marchio Slot FreeER.

Su 30 comuni, Riccione aggiudicandosi il punteggio più elevato, ha ottenuto il massimo del finanziamento previsto dal bando regionale (circa 19.000 euro).



“ Si tratta di un riconoscimento importante alla buona progettualità dei nostri uffici- afferma il vice sindaco e assessore ai Servizi alla Persona Laura Galli – che testimonia anche l’indirizzo dato dall’amministrazione a sensibilizzare e coinvolgere, con progetti concreti ed educativi, i titolari dei bar della nostra città e, di riflesso, i cittadini. Con questo nuovo progetto in campo allarghiamo in prospettiva il raggio d’azione: dalle singole attività alle associazioni e alle scuole. Mi auguro che questa ulteriore iniziativa generi e rafforzi opportunità e collaborazione tra istituzioni, famiglie, Terzo Settore, esercenti pubblici e scuola. Metteremo a disposizione, in particolare per i nostri giovani, luoghi di aggregazione in grado di stimolare comportamenti di fiducia nel proprio futuro, non problemi o incertezze, ma incoraggiamenti a vivere la vita con valori positivi. Prevenzione e cuore sono indispensabili per coinvolgere i giovani, portatori di forze straordinarie che occorre valorizzare. Per gli esercenti si tratta di una sostanziosa opportunità di coinvolgimento che va ben al di là di un semplice contributo economico ma che, al contrario, li avvicina al lavoro sinergico che stiamo conducendo nei confronti del mondo giovanile e della lotta alla ludopatia.



Il progetto denominato “ Cambia Gioco” formulato dal Comune e che sarà oggetto di un prossimo bando, si pone in stretta continuità con quello precedente, finalizzato a contrastare la ludopatia, nell’ambito dell’iniziativa regionale Slot FreeER.



Se nelle tappe precedenti sono stati coinvolti e sostenuti con un contributo economico, bar della zona di Riccione Paese e della zona mare, con l’organizzazione di ambienti dedicati all’ascolto di vinili e musica live, consultazione gratuita di libri e riviste, aperitivi e giochi di società, fino alla partecipazione di laboratori di pasticceria, adesso l’obiettivo è un altro.



A realizzare gli eventi, sempre all’interno dei bar aderenti al marchio SlotfreeER, saranno associazioni di volontariato, culturali e di promozione sociale che operano nel Distretto Socio Sanitario di Riccione. Verranno così estese le possibilità di promuovere eventi culturali e all’aria aperta, musica, spettacoli, presentazione di libri o passeggiate. Parallelamente verranno pianificati conferenze- spettacoli rivolti agli studenti degli istituti scolastici superiori.



“La premialità assicurata a questo progetto di ampio respiro e di elevata qualità - conclude il vice sindaco Galli - sarà complementare alle iniziative che stiamo già portando avanti con il coinvolgimento degli istituti scolastici superiori all’interno della progettualità dell’Ausl rivolta al contrasto del gioco d’azzardo nel distretto socio sanitario di Riccione”.