A Cattolica la 'Festa dello Sport', prove gratuite delle varie discipline

| 13:02 - 18 Settembre 2018

Domenica 23 settembre l’Amministrazione Comunale e le Associazioni sportive cittadine, in collaborazione con l’Acquario di Cattolica, invitano a partecipare alla 11esima edizione della “Festa dello Sport”. Un evento che oramai è una vera e propria tradizione per l'intera città, una straordinaria manifestazione non-stop, aperta a tutti dalle 11,00 alle 18,00. L'area del Parco Le Navi, con ingresso libero e gratuito, si trasformerà ancora una volta in una vero e proprio “Campus dello Sport”, un appuntamento gioioso e condiviso, dedicato a tutte le attività sportive della città ed animato da spettacoli ed esibizioni sportive.

La Festa dello Sport di Cattolica è un evento seguitissimo che ogni anno raccoglie migliaia di presenze, grazie al richiamo delle pratiche sportive da provare, presentate dalle varie Associazioni dilettantistiche dislocate sul territorio di comunale.

Vi sarà modo di cimentarsi a provare le varie discipline sportive, chiedere informazioni e magari decidere di iniziare a praticare uno sport. Si presenteranno alla città gli istruttori e i loro corsi da poter frequentare durante la stagione 2018/2019. Proposte che vanno dalla ginnastica artistica alla danza, dal judo allo skate, dal calcio al basket e molto altro. Attraverso questo evento l'Amministrazione vuol dare spazio e trasmettere ai cittadini il lato migliore dello sport con i suoi i valori educativi e sociali. In caso di maltempo, la festa verrà rinviata a domenica 30 settembre.