Riccione, Conad chiude per ristrutturazione e lancia maxi sconti: tutti in fila per fare la scorta

| 12:42 - 18 Settembre 2018

Tutta la merce scontata del 50%: folla in delirio, supermercato preso d’assalto con lunghe code all'entrata e alle casse. E’quanto accaduto martedì 18 settembre al Conad Romagna di Riccione. Complice l’imminente chiusura prima della ristrutturazione, in tanti hanno approfittato della super promozione e si sono precipitati al punto vendita di via Carpi per fare la propria scorta di generi alimentari. La fila si è formata alle 5.30, un'ora e mezza prima dell'orario d'apertura. C'è chi dalla sera prima ha preso il carrello, per paura di non trovarne un libero il giorno successivo. Il supermercato chiude alle 20 e rimarrà aperto nei giorni successivi fino ad esaurimento scorte: è facile prevedere che l'obiettivo dei titolari, svuotare tutto per dare inizio ai lavori di ristrutturazione, si possa concretizzare nel minor tempo possibile. L'intervento di riqualificazione durerà tre settimane circa.