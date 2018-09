Calcio Eccellenza: la Fya in campo mercoledì con il Cotignola. In porta arriva Passaniti dal Cesena

Sport

Riccione

| 12:22 - 18 Settembre 2018

La Fya Riccione mercoledì sera di nuovo in campo per il recupero del secondo turno contro il Cotignola, fischio d’inizio alle 20.30 allo stadio Nicoletti. Per i ragazzi di Giorgi l’opportunità di incominciare a muovere la classifica dopo la sconfitta di domenica a Diegaro. In casa riccionese si spera di recuperare qualcuno tra gli infortunati Grimellini, Docente e Piscaglia mentre sicura la disponibilità di De Luigi al rientro dalla squalifica. “In questo inizio campionato per un motivo o per un altro non abbiamo mai avuto a disposizione tutti gli effettivi” commenta il DS Omar Lepri “Domenica addirittura visti gli infortuni contemporanei di Grimelini e Docente eravamo senza il nostro tandem offensivo e per la squadra non è stato semplice però se ripartiamo dalla prima mezz’ora di Diegaro possiamo fare bene con il Cotignola”. Intanto in casa Fya si registra un nuovo arrivo: Alex Passaniti (in foto), portiere classe 1998 prelevato dal Cesena e con due campionati alle spalle in serie D con la Sammaurese “E’ un portiere giovane ma con già una buona esperienza, arrivato in casa Fya dopo l’addio di Parrotta. Passaniti, come tutti, può sicuramente dare un importante contributo alla nostra stagione che è solo all’inizio. Ora puntiamo nei prossimi giorni a recuperare tutti gli infortunati e già da mercoledì sera a fare punti, lo meritano squadra e mister che da oltre un mese stanno lavorando sodo e con serietà”