Gare di fine corso alla Società di pesca Aics Lago Riviera di Viserba per venti ragazzi

Sport

Rimini

| 08:57 - 18 Settembre 2018

Successo di partecipazione al Torneo di Pesca di fine stagione estiva dei ragazzi della Società AICS Lago Riviera Pesca Sportiva di Viserba.Coordinati durante l’estate dal Nicola Cerni ( tecnico di società) i ragazzi si sono prodigati con passione alla pesca scoprendone la tecnica e il rispetto verso la natura del lago e del pesce. E’ così venti di loro si sono ritrovati sulle sponde del Lago Riviera cercando di agguantare il Titolo di fine corso.Alla termine dei 150 minuti di gara successi negli Under 10 (anni) per Jonah Visani mentre negli over 10(anni) è stato Francesco Tarassi a prevalere. Al secondo posto rispettivamente Cecilia Rossi e Nicolao Tarchiati. Alle premiazioni con rinfresco finale oltre ai riconoscimenti per tutti i giovani pescatori,gli auguri di buon anno scolastico e di ritrovarsi ai prossimi appuntamenti di pesca al Lago Riviera di Viserba.Nella foto il gruppo dei premiati con il tecnico Nicola Cerni.