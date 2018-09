Poggio Torriana celebra la prima unione civile tra uomini, le felicitazioni del Sindaco

Attualità

Poggio Torriana

| 17:38 - 17 Settembre 2018

E’ stata celebrata lunedì mattina nella Sala dell’Affresco del Municipio di Poggio Berni la prima unione civile del Comune di Poggio Torriana. Il Sindaco Daniele Amati ha costituito l’unione tra due cittadini residenti fuori Comune.

La celebrazione è stata preceduta da una riflessione sull’importanza della legge Cirinnà che il Sindaco, nel ruolo di ufficiale dello stato civile, ha voluto condividere con i presenti, amici e parenti della coppia, visibilmente emozionati per l'evento.

Con la legge n. 76/2016, infatti, l’Italia si è finalmente adeguata ai principi fondamentali affermati in modo chiaro dalla giurisprudenza materia di diritti della persone e delle coppie omosessuali, che trovano affermazione in primis negli articoli 2 e 3 della Costituzione repubblicana.

Il Sindaco si è detto quindi onorato di poter celebrare la prima unione civile a Poggio Torriana e ha ricordato alla coppia come la costituzione formale aggiunga una dimensione sociale al progetto di vita comune, con un carico di doveri e responsabilità ma anche con la necessaria protezione dei diritti della persona da parte della società.

Ricordiamo che, in base alla legge, la costituzione di unione civile (così come il matrimonio) può avvenire in qualsiasi Comune. Le tariffe e le sedi per la celebrazione sono le stesse applicate ai matrimoni civili.