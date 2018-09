C'era una volta un favoloso castello, tanti bambini in visita a Montefiore Conca

Attualità

Montefiore Conca

| 17:20 - 17 Settembre 2018

Domenica 16 settembre al Castello di Montefiore Conca è stata giornata di grande festa.

Numerosissimi i bambini che con le loro famiglie sono accorsi da ogni parte della Romagna e delle Marche per partecipare all’iniziativa, organizzata dai gestori della Rocca Malatestiana, "C’era una volta un favoloso castello".

L’evento, giunto quest’anno con successo alla sua terza edizione, ha animato gli ambienti del castello durante tutta la giornata, in un susseguirsi di fiabe, laboratori, animazioni, magie, combattimenti, giochi medievali che hanno entusiasmato il numeroso pubblico.



"Non c’è nulla di più appagante infatti che vedere occhi di bambini e genitori brillare assieme mentre ascoltano una fiaba, ammirano le valorosa gesta di cavalieri d’altri tempi o… restano a bocca aperta dinnanzi a magie dal sapore medievale. La diffusione del valore dell’inestimabile patrimonio culturale della nostra terra avviene anche e soprattutto attraverso queste iniziative che coinvolgono e sensibilizzano con divertimento e gioia le intere famiglie", spiegano gli organizzatori.