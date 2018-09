Misano, Spartan Race da sold out: 12.000 presenze nel week end grazie alla corsa ad ostacoli

Sport

Misano Adriatico

| 17:03 - 17 Settembre 2018

Si è conclusa con un successo oltre ogni aspettativa l’appuntamento con la Spartan Race, la corsa ad ostacoli più famosa al mondo che per il secondo anno consecutivo è andata in scena a Misano Adriatico. Oltre 6.000 atleti, o meglio spartani, nella giornata di sabato hanno attraversato l’intero territorio, dal mare alla collina, colorando e animando la città.

Un grande risultato anche nei numeri: con 2.900 iscrizioni alla categoria sprint, 2.630 alla super, 300 iscrizioni alla Kids riservata ai più piccoli (numero contingentato pilotato) e 35 alla Hurricane, questa edizione da sold out della Spartan Race ha registrato un +20% rispetto alla passata edizione (erano 5.005 nel 2017).

A questi numeri si aggiunge la soddisfazione di un tessuto commerciale e alberghiero che dopo essersi trovato impreparato lo scorso anno, sabato ha invece dimostrato di credere fortemente all’iniziativa con strutture alberghiere e ristorative pronte ad accogliere gli atleti e i famigliari che approfittando del week end di sole, hanno soggiornato e usufruito dei servizi in città.

“Grazie alla doppietta MotoGP e Spartan Race siamo riusciti non solo a segnare valori positivi sui dati del turismo misanese in settembre ma sono convinto che servano ulteriormente a dimostrare la qualità dei numeri di un’estate che ha visto Misano protagonista in tutta la Provincia – sottolinea il Sindaco di Misano Stefano Giannini-..”

“Siamo molto contenti di come la città ha risposto all’evento – spiega l’Assessore al Turismo di Misano Manuela Tonini -. Abbiamo raggiunto le 12.000 presenze nel week end ed è un risultato di grande prestigio che premia il lavoro d’insieme tra pubblico e privato. Dopo una diffidenza iniziale, le categorie hanno capito e assecondato la qualità di questa iniziativa che siamo pronti a far crescere ulteriormente”.

“Gestire due eventi di grande prestigio come la MotoGP e la Spartan Race a distanza di una settimana l’una dall’altra – non è stato affatto semplice – dice il Presidente della Fondazione aMisano, Luigi Bellettini – ma questa vicinanza ci ha dato la possibilità di creare le condizioni per cui l’80% delle strutture alberghiere misanesi sono rimaste aperte rispetto a meno della metà del 2017. Insieme all’’organizzatore lavoreremo per rafforzare ulteriormente la capacità del territorio di realizzare pacchetti ad hoc per il prossimo anno”.