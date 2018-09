Auto eleganti e super digitalizzate, presentati a Riccione due gioielli della gamma Audi

Attualità

Riccione

| 16:57 - 17 Settembre 2018

Domenica 16 settembre si è festeggiato al Grand Hotel Des Bains di Riccione la doppia presentazione di due gioielli su quattro ruote: l’elegante e super digitalizzata A6 e la nuovissima Q8, il primo SUV coupé della gamma Audi.

Con questo evento Premium che riecheggia i ricevimenti per cui la Perla era nota nelle cronache mondane dei decenni d’oro, Reggini celebra due modelli di punta del prestigioso brand tedesco. Ostriche e champagne a dare il via al cocktail party a bordo piscina per un selezionato gruppo di ospiti.

A cornice dell’aperitivo musica dal vivo a cura del gruppo musicale Smoma.

Un esclusivo happening di fine estate dedicato agli estimatori dei ‘Quattro Anelli’ che hanno potuto ammirare il design dinamico ed elegante di Audi A6, una vettura di classe superiore estremamente versatile che si fa apprezzare per digitalizzazione, comfort e spirito sportivo e che incarna la nuova promessa del brand: offrire alle persone maggior libertà grazie ai vantaggi forniti dai sistemi di assistenza alla guida. Ma soprattutto una première con la vera novità dell’evento, la Nuova Audi Q8 il primo SUV coupé della gamma Audi frutto di un’evoluzione stilistica profonda, dagli originali elementi di design quali le portiere senza cornice, lo spoiler posteriore, gli sbalzi ridotti e la linea del tetto ribassata e dalla tecnologia mild-hybrid 48V ovvero a propulsione ibrida “leggera” che rappresenta una valida soluzione per ridurre le emissioni di CO2, nonché per migliorare i consumi, la guida e la maneggevolezza dei veicolo grazie anche allo sterzo integrale dinamico.

Nelle immagini due momenti della presentazione con gli Smoma e una foto di gruppo: la famiglia Reggini con il Sindaco Renata Tosi