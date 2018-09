Ciclismo amatori, Benessere e Sport: prima vittoria stagionale per Pierluigi Para

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:23 - 17 Settembre 2018

Le prime due settimane di Settembre confermano per l'Asd Benessere&Sport il trend stagionale con vittorie e piazzamenti di prestigio. Sabato 8 settembre a Villagrappa di Forlì vittorie per Claudio Valentini ed Emilio Roncassaglia. Il giorno seguente a Fucecchio (PI) prestigioso quarto posto di Paolo Manfroni al Criterium Mondiale Uisp. Sabato 15 settembre a Bulgarnò di Cesena ultima prova del trofeo Conad, con prima vittoria stagione per Pierluigi Para. Bartolomeo Celato e Ivano Garavini si sono aggiudicati la classifica finale del trofeo. Per l'occasione sono state consegnate le maglie di campioni provinciali Uisp a Mauro Mondaini, Alfredo Novelli e Celato Bartolomeo. Sempre sabato 15 settembre Claudio Valentini ha bissato la vittoria di sette giorni prima, nella gara di Colbordolo. Domenica 16 settembre a Casteldelci, nel campionato riminese, vittorie per Paolo Manfroni ed Edgardo Farinelli. A Morciano Claudio Ardondi vince il Campionato Italiano Bancari.