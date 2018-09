Rompe il finestrino di un'auto per rubare due bottigliette d'acqua ed alcuni cd

Cronaca

Rimini

| 16:15 - 17 Settembre 2018

Nella notte tra domenica e lunedì i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, per furto aggravato, un 22enne foggiano, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Nel corso dei serrati controlli in zona stazione ferroviaria, i Militari hanno notato il giovane mentre cercava di nascondersi dietro a delle auto parcheggiate. Fermato per accertamenti, il giovane ha cercato di sviare i sospetti, cercando inoltre di sbarazzarsi di un paio di bottiglie d'acqua. Ispezionando le auto in sosta, i Carabinieri ne hanno trovata una, una piccola utilitaria, con il finestrino infranto e il cassetto portaoggetti aperto. All'interno c'erano alcuni cd musicali e bottiglie d'acqua dello stesso tipo di quelle trovate in possesso del giovane, che, di fronte all'evidenza, ha confessato il furto.

A seguito di udienza di convalida, al Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato condannato alla pena di un anno, 4 mesi e 15 giorni di reclusione, nonché a 1000 euro di multa. Si è però giovato della sospensione della pena.