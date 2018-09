Ruba un portafoglio e chiede mille euro per restituirlo: due arresti a Cattolica

Cronaca

15:24 - 17 Settembre 2018

Due pregiudicati italiani, un 40enne di Napoli e un 26enne di Taranto, sono stati arrestati dai Carabinieri di Cattolica per i reati di estorsione e rapina. Lo scorso 10 settembre i due avevano rapinato a Cattolica un 40enne bengalese, residente a Misano Adriatico, portandogli via il portafoglio contenente, oltre al denaro, documenti personali e carte di credito. Successivamente hanno telefonato al 40enne, chiedendogli 1000 euro per la restituzione del portafoglio. Il giorno dell'incontro, fissato per lo scambio, sono però intervenuti gli stessi Carabinieri, che hanno arrestato i due malviventi.